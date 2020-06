Hoffenheim: Keine Option bei Hack

Die TSG Hoffenheim besitzt keine Rückkaufoption bei Robin Hack. Dies verriet Sportvorstand Robert Palikuca vom 1. FC Nürnberg vor der Partie gegen den VfB Stuttgart (15:30 Uhr) am Mikrofon bei ‚Sky‘. Das Heft des Handelns beim 21-Jährigen liegt demnach in den Händen der Franken. Der Offensivspieler war im vergangenen Sommer aus Hoffenheim nach Nürnberg gewechselt.

Hack besitzt beim Club noch einen Kontrakt bis 2023. Mainz 05, der SC Freiburg, der VfL Wolfsburg und Ex-Klub TSG Hoffenheim zeigen Interesse an einer Verpflichtung in diesem Sommer. Hack traf in dieser Saison bereits zehnmal. Ein Abschied aus Nürnberg bahnt sich an.