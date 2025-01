Klaus von Fortuna zurück nach Fürth

Nach vier Jahren verlässt Felix Klaus seinen bisherigen Arbeitgeber Fortuna Düsseldorf, bleibt der 2. Bundesliga aber erhalten. Den 32-Jährigen zieht es zurück zur SpVgg Greuther Fürth, bei der er ausgebildet wurde und seine ersten Schritte im Profifußball ging. Zudem ist er in Fürth bereits für immer in den Geschichtsbüchern, da ihm 2012 das erste Bundesliga-Tor der Mittelfranken gelungen war. „Es ist für mich, wie wenn ich heimkomme. Ich hatte super Gespräche mit den Verantwortlichen und will jetzt mithelfen, dass wir eine gute Rückrunde spielen“, so Klaus über seine Rückkehr.

Nach dem Bundesliga-Abstieg war Klaus zum SC Freiburg gewechselt. Es folgten die Stationen Hannover 96, VfL Wolfsburg und schließlich Fortuna Düsseldorf. In dieser Saison kommt Klaus unter Daniel Thioune auf 14 Einsätze, verlor vor der Winterpause aber seinen Stammplatz. Bei drei der vergangenen vier Ligaspiele blieb der Flügelspieler 90 Minuten auf der Bank.