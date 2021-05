Bundesligisten an Nmecha dran

Lukas Nmecha zieht offenbar das Interesse aus der Bundesliga und der Premier League auf sich. Wie ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, haben namentlich nicht genannte deutsche sowie englische Klubs den Mittelstürmer auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vater des 22-Jährigen, Kalu Nmecha, will sich im Interview mit der belgischen Tageszeitung nicht festlegen, wie es für seinen Sohn ab dem Sommer weitergeht: „Ich glaube, es wäre definitiv klug, bei Anderlecht zu bleiben. Aber die Entscheidung liegt nicht nur bei Lukas. Wir werden sehen, was passiert.“ In der laufenden Spielzeit gelangen Nmecha starke 14 Tore und drei Assists in 31 Pflichtspielen.