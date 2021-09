Zweitliga-Duo scharf auf Gouras

Minos Gouras weckt Begehrlichkeiten in der zweiten Bundesliga. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben der SC Paderborn und der 1. FC Nürnberg ihr Interesse am Linksaußen des 1. FC Saarbrücken hinterlegt. Gouras‘ Vertrag beim Drittligisten läuft am Saisonende aus. Sportdirektor Jürgen Luginger sagt: „Im Moment gibt es keine Gespräche. Wir sind trotzdem im Austausch.“

Gouras ist mit fünf Toren und zwei Assists der Topscorer beim Tabellensiebten. Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok coachte den 23-Jährigen in der vergangenen Saison bereits in Saarbrücken. Luginger räumt ein: „Es ist so, dass man als Drittligist nicht immer die besten Argumente hat.“ Ein Gouras-Abschied spätestens im Sommer scheint nicht unwahrscheinlich.