HSV-Angebot für Yalcinkaya

Der Hamburger SV streckt sich für den Verbleib von Eigengewächs Bilal Yalcinkaya. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Hanseaten dem U17-Weltmeister ein konkretes Angebot für einen Profivertrag vorgelegt. Nun liegt es an Yalcinkaya, wo er seine Zukunft sieht.

Interesse an dem 17-jährigen Angreifer signalisieren allerdings auch andere Klubs aus dem In- und Ausland, unter anderem liegt eine Offerte von Atlético Madrid vor. Chancenlos ist der HSV dennoch keineswegs. „Wir liegen in guten Gesprächen mit dem HSV“, bestätigte Beraterin Dajanna Feimann zuletzt auf FT-Nachfrage.