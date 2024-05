Günstige Klausel: HSV-Topscorer Bénes in die Bundesliga?

Mit dem Hamburger SV verpasste László Bénes einmal mehr den Aufstieg in die Bundesliga. Der kreative Mittelfeldspieler wird in der kommenden Saison aber voraussichtlich trotzdem Erstligaluft schnuppern. Denn das Interesse am Leistungsträger der Rothosen ist nach dem am Wochenende endgültig verpassten Wiederaufstieg deutlich konkreter geworden.

Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, haben inzwischen drei Vereine aus dem deutschen Oberhaus Bénes als Verstärkung im Visier. Unter dem Trio befindet sich namentlich die TSG Hoffenheim. Klubs auf der Suche nach einer guten und gleichzeitig günstigen Verstärkung für die Zentrale müssen lange suchen, bevor sie ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis finden als das des Slowaken.

Mit 15 Treffern und zwölf Torvorlagen ist Bénes gemeinsam mit Mittelstürmer Robert Glatzel (20 Tore, sieben Vorlagen) Topscorer der Hamburger. Die Ablöse für den Linksfuß hält sich aufgrund einer Ausstiegsklausel im niedrigen einstelligen Millionenbereich in Grenzen. Das haben dem Vernehmen nach auch der FC Genua, der AC Monza, Feyenoord Rotterdam sowie Trabzonspor registriert, die sich ebenfalls im Rennen befinden. Aus Hamburger Sicht schmerzt der Bénes-Abgang, lässt sich aber aufgrund der Ligazugehörigkeit und der Vertragssituation wohl nicht mehr verhindern.