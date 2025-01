Internationale Klasse: Bedient sich Stuttgart in Mailand?

Der VfB Stuttgart musste im Sommer mit dem Abgang von Kapitän Waldemar Anton (28) einen großen Qualitätsverlust in der Innenverteidigung hinnehmen. Zwar holten die Schwaben Jeff Chabot (26), Ameen Al-Dakhil (22) und Ramon Hendriks (23) und verpflichteten die vormaligen Leihspieler Anthony Rouault (23) und Leonidas Stergiou (22) fest, dennoch fehlt den Stuttgartern gerade in der Champions League eine qualitativ hochwertige Alternative zu Anton. Dan-Axel Zagadou (25), der das Potenzial dafür hätte, ist seit Monaten verletzungsgeplagt und in absehbarer Zeit wohl nicht die gewünschte Verstärkung.

Also schauen sich die Verantwortlichen extern nach Neuzugängen um und sind in der Serie A fündig geworden. So berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘, dass der VfB beim AC Mailand wegen Innenverteidiger Strahinja Pavlovic angefragt habe. ‚Calciomercato.com‘ zufolge drängt der VfB auf eine Leihe. Der 23-jährige Serbe war auch bei Fenerbahce ein Thema, die sich jedoch für Milan Skriniar (29) und Diego Carlos (31) entschieden haben. Auch Leicester City soll ein Auge auf Pavlovic werfen.

Seit Dezember ohne Rolle in Mailand

Der 43-fache serbische Nationalspieler ist ein Innenverteidiger mit internationalem Format, spielte bereits 16 Mal in der Champions League und sammelte Erfahrungen in der Ligue 1 für die AS Monaco und in der Serie A für die Rossoneri, die Pavlovic im Sommer für 18 Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet hatten.

In Mailand erlebte der robuste Abwehrspieler einen soliden Start, war allerdings seit Dezember ausschließlich Bankdrücker und profitierte auch nicht vom Trainerwechsel hin zu Sérgio Conceição. Immerhin: Gestern beim Champions League-Spiel gegen den FC Girona (1:0) durfte Pavlovic über 90 Minuten ran. In Kyle Walker (34) steht bei Milan allerdings ein Neuzugang vor der Tür, der ebenfalls die Innenverteidigung bekleiden kann und damit den Konkurrenzkampf vergrößern dürfte – die Chance für den VfB?