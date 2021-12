Newcastle: Adebayo für den Angriff?

Das neureiche Newcastle United schaut sich offenbar nicht nur im obersten Regal nach neuem Personal um. Wie die Regionalzeitung ‚The Chronicle‘ berichtet, hat Elijah Adebayo von Luton Town das Interesse der Magpies geweckt. Beim 1:1-Unentschieden gegen den FC Fulham am vergangenen Samstag nahm ein hochrangiger Newcastle-Scout den Zweitliga-Stürmer genauer unter die Lupe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-jährige gebürtige Londoner stammt aus der Fulham-Jugend, blüht aber erst jetzt in Lutton richtig auf. In der laufenden Saison trug sich der 1,93 Meter große Mittelstürmer bereits zehnmal in die Torschützenliste ein. Bei den Hatters steht Adebayo nur noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag.