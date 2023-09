DFB-Grundsatzfrage: Nächster Bundestrainer aus dem Ausland?

Philipp Lahm hat offenbar einen persönlichen Favoriten für das Amt des Bundestrainers. „Louis van Gaal steht als Trainer auf dem Platz für Disziplin, Ordnung und Struktur in der Spielweise seiner Mannschaften“, sagte der Turnier-Direktor der EM 2024 gegenüber der ‚Bild‘. Sein niederländischer Ex-Trainer habe eine „Spielidee“ und zugleich eine „starke Persönlichkeit mit sehr viel Erfahrung“.

Van Gaal als Bundestrainer – es wäre eine Zäsur beim DFB. Erstmals ginge der wichtigste Posten im deutschen Fußball an einen Übungsleiter aus dem Ausland. Realistisch? Nein, hält man es mit der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘. Dort heißt es in einem Bericht, dass „ausländische Trainer auf dem Bundestrainer-Stuhl nicht erwünscht sind“.

Anders klang das Zitat von Bernd Neuendorf am Rande des 2:1-Sieges der DFB-Elf gegen Frankreich am gestrigen Abend. „Im Moment schließen wir keine Option aus“, so der DFB-Präsident auf ‚ARD‘-Nachfrage zu einem ausländischen Bundestrainer. Es brauche unabhängig von der Nationalität einen Amtsinhaber, der seine Aufgabe „sehr intensiv und konstruktiv angeht“. Durchaus möglich also, dass Lahm seinen Favoriten van Gaal bekommt.