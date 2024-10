Neuer Vertrag: Gladbach setzt langfristig auf Hack

Robin Hack steht unmittelbar vor der Vertragsverlängerung bei Borussia Mönchengladbach. Seinen bis dato 2027 auslaufenden Kontrakt wird der Rechtsfuß nach Informationen von ‚Sky‘ um zwei Jahre ausdehnen. Inbegriffen sei eine Gehaltserhöhung.

Laut ‚Sky‘ betrachtet ihn Sporchef Roland Virkus als zukünftigen Schlüsselspieler. Als solcher präsentierte sich Hack bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison, in der aktuellen Spielzeit stockt der Motor allerdings bislang. Nur ein einziges Mal stand der 26-Jährige in der Startformation.

2023 war Hack für etwas mehr als eine Million Euro von Arminia Bielefeld zu den Fohlen gekommen. Nach kurzer Eingewöhnungsphase mauserte er sich in der zweiten Saisonhälfte zum Stammspieler und Torjäger (acht Treffer). Entsprechend wurden zahlreiche Vereine auf Hack aufmerksam, darunter mit dem VfB Stuttgart, Juventus Turin und dem FC Bologna auch drei Champions League-Starter. Ein Wechsel nach nur einer Saison kam für den flexibel einsetzbaren Angreifer aber nicht infrage.