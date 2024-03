Celta Vigo setzt Benítez vor die Tür

Celta Vigo wird den Rest der Saison ohne Rafael Benítez bestreiten. Wie der spanische Erstligist mitteilt, hat man sich vom renommierten Coach mit sofortiger Wirkung getrennt. In einem kurzen Statement wird Benítez Dank für seine Arbeit ausgesprochen.

Benítez stand erst seit Sommer beim Klub aus Galizien an der Seitenlinie. In 33 Pflichtspielen heimste sein Team unter seiner Leitung allerdings nur neun Siege ein. In der Liga rangiert Vigo auf einem enttäuschenden 17. Tabellenplatz. Zu wenig für eine Weiterbeschäftigung.