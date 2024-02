FC Bayern: Kehrt Ribéry zurück?

Franck Ribéry könnte bald wieder beim FC Bayern aufschlagen. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge kokettiert die Klublegende mit einer zeitnahen Rückkehr zum deutschen Rekordmeister als Nachwuchstrainer. Aktuell arbeitet Ribéry bei seiner letzten Spielerstation US Salernitana als Techniktrainer und macht nebenbei seine Lizenz.

Der Kontakt zwischen dem 40-jährigen Franzosen und den Münchnern ist nie abgerissen, so trainiert aktuell sein Sohn Seif in Bayerns U13. Als Spieler lief Ribéry von 2007 bis 2019 für den FCB auf und gewann alles, was es im Klubfußball zu gewinnen gibt. In 425 Pflichtspielen erzielte er 124 Tore und gab 182 Vorlagen.