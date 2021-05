Vallejo: Neue Chance bei Real?

Jesús Vallejo möchte offenbar im Sommer einen neuen Anlauf bei Real Madrid wagen. Wie die ‚as‘ berichtet, beabsichtigt der Spanier, der aktuell leihweise für den FC Granada aufläuft, bei Real zu bleiben. In Madrid steht der Innenverteidiger noch bis 2025 unter Vertrag. Nach Leihstationen bei Eintracht Frankfurt, den Wolverhampton Wanderers und nun in Granada wolle sich der Rechtsfuß endgültig bei den Königlichen durchsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da der Verbleib von Sergio Ramos (35) und Raphaël Varane (28) noch immer nicht gesichert ist, würde womöglich ein Kaderplatz in der Abwehrzentrale bei den Merengues frei. Eine weitere Leihe komme für Vallejo jedoch nicht in Frage: Sollte der U21-Nationalspieler keine Chance in Madrid erhalten, will sich der 24-Jährige laut der spanischen Tageszeitung nach einem neuen Arbeitgeber umsehen.