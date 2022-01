Top-Torjäger Undav: Ab Sommer in der Bundesliga?

Deniz Undav wird offenbar im Sommer nach Deutschland zurückkehren. Nach Informationen der belgischen Zeitung ‚Le Soir‘ hat der 25-Jährige für die nächste Saison bei einem Bundesligisten unterschrieben. Um welchen Klub es sich handelt, ist nicht überliefert. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber Union Saint-Gilloise steht er noch bis 2023 unter Vertrag.

Im Sommer 2020 war Undav vom SV Meppen zum Verein aus Brüssels Südwesten gewechselt. Bereits in der vergangenen Saison drückte der Angreifer dem Spiel von Saint-Gilloise in der zweiten Liga seinen Stempel auf und schoss den Klub mit 17 Treffern zum Aufstieg. Ohne Anlaufschwierigkeiten dominieren die Unionistes nun ebenso das belgische Oberhaus und liegen mittlerweile mit einem Polster von neun Punkten an der Tabellenspitze.

Die komfortable Tabellenführung ist auch ein Verdienst von Undav. Mit 18 Torerfolgen in 23 Partien führt der Rechtsfuß die Torjägerliste an, verbuchte zudem zehn Vorlagen. Der Offensivspieler erklärte zuletzt, dass ein sofortiger Wechsel im Winter nicht zur Debatte steht, Undav wolle bis zum Sommer bei Saint-Gillois bleiben, um bei einem möglichen Gewinn der belgischen Meisterschaft an Bord zu sein.