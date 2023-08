West Ham: Kudus auf dem Weg nach London

Der Transfer von Mohammed Kudus zu West Ham United wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, macht sich der offensive Mittelfeldspieler am heutigen Samstag auf den Weg nach London, um den Deal abzuschließen. Dem Bezahlsender zufolge fließen für den 23-Jährigen umgerechnet 35 Millionen Euro an Ajax Amsterdam.

Kudus war vor drei Jahren für vergleichsweise magere neun Millionen in die Eredivisie gewechselt und wird nun für den fünffachen Betrag weiterverkauft. Die Hammers dürfen sich auf einen vielversprechenden Profi freuen: In der neuen Spielzeit war der Linksfuß in drei Partien bereits an fünf Treffern direkt beteiligt.