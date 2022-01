Per Leihe: Mingueza in die Bundesliga?

Beim FC Barcelona musste sich Óscar Mingueza in den zurückliegenden Wochen vermehrt mit dem Platz auf der Ersatzbank arrangieren. Ein Abschied im Ende Januar schließenden Transferfenster ist für den 22-Jährigen eine konkrete Überlegung, im Gespräch ist eine Leihe.

Neben dem FC Valencia haben in La Liga Celta Vigo und RCD Mallorca ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen, der in dieser Saison hauptsächlich rechts hinten agierte. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge ist zudem Hertha BSC vorstellig geworden.

Ein Wechsel nach Berlin, heißt es in Spanien, ist für Mingueza aber aktuell keine Option. In Herthas Abwehrzentrale könnte sich dennoch etwas tun: Márton Dárdai (19) ist ein Kandidat beim FC Basel, soll sich laut ‚B.Z.‘ aber eigentlich weiter in Berlin beweisen. Der Transfer von Marco Oliver Kempf (26), der spätestens im Sommer ablösefrei aus Stuttgart kommen soll, könnte derweil vorgezogen werden.