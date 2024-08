Haaland vernichtet Cucurella | „Mbappés irrelevantes Debüt“

„Cucurella ist ein lustiger Mann“

Ein altes klingonisches Sprichwort besagt: „Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert.“ Und dahingehend hat Erling Haaland am Sonntag im Topspiel zwischen Manchester City und dem FC Chelsea eiskalt abgeliefert. Beim 2:0-Erfolg der Skyblues traf Haaland nicht nur zum 1:0, sondern beglich auch eine ganz persönliche Rechnung mit Chelsea-Verteidiger Marc Cucurella.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Spanier hatte sich bei den Feiern zum Europameister-Titel der Furia Roja zu einer Spitze in Richtung des Norwegers hinreißen lassen. In einem Lied sang Cucurella: „Cucu Cucurella isst Paella, Cucu Cucurella trinkt Estrella, Haaland zittert, weil Cucurella kommt.“ Ans Zittern kam jedoch eher der Spanier, der beim Gegentor im direkten Duell mit Haaland den Kürzeren zog.

Lese-Tipp

Páz vor Real-Abgang

Später ereignete sich zudem eine kuriose Szene. Während Cucurella am Boden lag und offenbar einen Wadenkrampf hatte, stand ausgerechnet Haaland neben dem Außenverteidiger. Cucurella schaute hilfesuchend zum Torjäger, der jedoch lachend abdrehte und seinen Widersacher liegenließ. Nach der Partie wurde Haaland auf das Scharmützel angesprochen. Der Mittelstürmer erklärte: „Cucurella ist ein lustiger Mann. Letzte Saison hat er mich nach meinem Trikot gefragt und diesen Sommer singt er Lieder über mich.“ Klarer K.O.-Sieg für den blonden Hünen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Weiße Enttäuschung“ & „Irrelevantes Debüt“

In Spanien waren gestern alle Augen auf Kylian Mbappé und seine Liga-Premiere mit Real Madrid gegen RCD Mallorca gerichtet. Die Erwartungen konnte die Startruppe aus der spanischen Hauptstadt aber keineswegs erfüllen. Ein mageres 1:1 sprang heraus, dementsprechend fiel auch das Medienecho aus.

„Mbappé glänzte nicht“, fasst die ‚Marca‘ den durchwachsenen LaLiga-Auftakt des französischen Ausnahmestürmers zusammen. Für die ‚as‘ war das Ergebnis ein „Paukenschlag“. Die spanische Tageszeitung zitiert Trainer Carlo Ancelotti auf der Titelseite: „Es gibt keine Ausreden, wir hätten es besser machen müssen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Das sieht man auch bei der ‚Mundo Deportivo‘ so. Dort steht in großen Lettern auf der Titelseite: „Weiße Enttäuschung“. Der Neuzugang von Paris St. Germain bekommt auch dort nochmal explizit sein Fett weg: „Mbappés irrelevantes Debüt gegen eine Mannschaft aus Mallorca, die den Ausgleichstreffer erzielte und das Spiel sogar hätte gewinnen können.“ Am kommenden Sonntag (17 Uhr) gegen Real Valladolid gibt es dann die Heimpremiere für Mbappé im Estadio Santiago Bernabéu und die Möglichkeit, den schwachen Start vergessen zu machen.