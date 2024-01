Dinkci lässt Werder-Zukunft offen

Eren Dinkci will sich offenlassen, ob er im Anschluss an seine Leihe zum 1. FC Heidenheim zu Stammverein Werder Bremen zurückkehren möchte. „Darüber habe ich noch nicht nachgedacht“, zitiert der‚ kicker‘ den Angreifer, „es gab auch noch keine Gespräche. Ich will nur gesund bleiben, der Rest kommt von alleine, ich habe noch keine Idee. Ich bin froh, hier zu sein und auf meine Spielzeit und Tore zu kommen, was dann passiert, werden wir sehen.“

Bis zum Saisonende ist das Leihgeschäft datiert, eine Anschlussvereinbarung hatten die beiden Klubs bei Abschluss des Geschäfts nicht vereinbart. Bei Werder ließ man in den vergangenen Monaten keine Zweifel daran, dass man mit dem 22-Jährigen plant. An der Weser läuft Dinkcis Vertrag noch bis 2025.