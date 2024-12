Bochum: Hecking gibt Update zu Drewes

Patrick Drewes wird am Sonntag (15:30 Uhr) beim Spiel gegen den 1. FC Heidenheim wieder das Tor des VfL Bochum hüten. „Das, was zuletzt über Patrick Drewes geschrieben und gesprochen wurde, finde ich anmaßend. Wir haben zusammen entschieden, dass er unter der Woche etwas zur Ruhe kommen kann. Er hat aber signalisiert, dass er am Wochenende wieder bereit ist“, so Trainer Dieter Hecking auf der heutigen Pressekonferenz.

Drewes war am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen Union Berlin von einem Feuerzeug, das aus dem Fanblock auf das Feld geworfen wurde, am Kopf getroffen worden. Die Begegnung wurde unterbrochen, der 31-Jährige konnte nicht weiterspielen. Bochum legte daraufhin Protest gegen die Wertung des Spiels ein, das später ohne Drewes fortgesetzt wurde. Im Verlauf der vergangenen Woche sah sich Drewes von Teilen der Fans dem Vorwurf ausgesetzt, seine Symptome übertrieben dargestellt zu haben, um so einen Bochumer Protest möglich zu machen.