Druck auf Bayern wächst: Zwei Klubs heiß auf Sané

Mit sechs Treffern in zehn Pflichtspieleinsätzen gehört Leroy Sané beim FC Bayern in der laufenden Spielzeit zu den Top-Akteuren. In ganz Europa steht der Flügelstürmer an der Spitze aller Profis, geht es um die Verwertung von Großchancen. Dass sein Vertrag an der Säbener Straße nur noch bis 2025 gültig ist, macht ihn hinsichtlich der nächsten Sommer-Transferperiode für andere Klubs besonders interessant.

Laut ‚Sport Bild‘ beschäftigen sich Real Madrid und der FC Barcelona mit Sané. Der wiederum soll dem Bericht zufolge im kommenden Sommer „eine Grundsatzentscheidung treffen“ wollen, heißt es weiter. Zur Wahl stehen eine Vertragsverlängerung an der Säbener Straße oder ein erneuter Auslandswechsel. Die beiden spanischen Giganten würden Sané die Möglichkeit bieten, neues Terrain zu erkunden. Gespräche über eine Verlängerung habe es mit Sané bisher noch nicht gegeben, so die Boulevard-Zeitung.

Bislang lief der 27-Jährige in der Bundesliga und der Premier League auf. Sollte sich Sané spätestens nächsten Sommer nicht zu den Bayern bekennen, müssen die Verantwortlichen zwangsläufig über einen Verkauf nachdenken. Andernfalls würde man einen ablösefreien Abgang riskieren. Ein Szenario, das es zu vermeiden gilt. Gut möglich, dass sich dann auch wirtschaftlich potente Klubs von der Insel melden. Einen erfolgreichen Arbeitsnachweis hat Sané im Trikot von Manchester City bereits von 2016 bis 2020 abgeliefert.