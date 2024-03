Elversberg verlängert mit Pinckert

Die SV Elversberg treibt die Personalplanungen für die kommende Spielzeit voran. Wie der Zweitligist bekanntgibt, hat Abwehrspieler Lukas Pinckert (24) seinen Vertrag bis 2027 ausgedehnt. Der gebürtige Stuttgarter spielt seit 2022 für den Aufsteiger, der aktuell auf dem elften Tabellenplatz liegt. In der laufenden Saison kommt er auf 16 Einsätze.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportvorstand Ole Book sagt: „Lukas ist ein sehr robuster, ehrgeiziger Spieler, der den Teamgedanken immer in den Vordergrund stellt. Er hat die Zeit genutzt, um zu zeigen, dass er immer hart an sich arbeitet und eine verlässliche Stütze für das Team sein kann. Diese Entwicklung wollen wir gemeinsam fortführen.“ Pinckert ergänzt: „Ich hatte bis jetzt eine sehr gute Zeit in Elversberg und schätze das faire, ehrliche Miteinander. Ich will hier weiter Gas geben und mit dem Team so erfolgreich wie möglich sein.“