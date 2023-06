Köln verlängert mit Selke

Der 1. FC Köln und Davie Selke wollen langfristig zusammenarbeiten. Das unterstreichen beide Parteien mit einer Verlängerung des ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrags. Ab sofort ist der 28-jährige Stürmer bis 2026 an den Bundesligisten gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich glaube, es ist alles eingetroffen, was wir uns von meinem Wechsel nach Köln versprochen hatten“, sagt der Stürmer zu seiner Unterschrift, „ich mag die Art und Weise, wie beim FC Fußball gespielt wird, und sie passt, meiner Meinung nach, perfekt zu mir. Ich war von Anfang an begeistert vom 1. FC Köln – von den Fans und der Atmosphäre bei den Heimspielen. Das Trainer-Team und die Jungs in der Kabine haben mir beim FC immer ein gutes Gefühl gegeben.“

Lese-Tipp

Medien: Mailand lockt Skhiri

Selke war im Januar ablösefrei von Hertha BSC in die Domstadt gekommen. Chefcoach Steffen Baumgart setzt nun weiterhin auf den kopfballstarken Sturm-Schlaks, der in 17 Spielen für den FC fünfmal traf.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Davie passt nicht nur als Spieler, sondern allen voran auch als Mensch sehr gut zum FC, zu unserer Spielidee und zu unseren Werten. Er geht auf und neben dem Platz voran und weiß dabei, dass er noch lange nicht am Ende seiner Möglichkeiten angelangt ist“, sagt Geschäftsführer Christian Keller.