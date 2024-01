BVB-Flirt Bergvall: Mischt sich Bayern noch ein?

Zuletzt hieß es, Lucas Bergvall habe den Kreis potenzieller neuer Klubs auf zwei ausgedünnt. „Entweder wird es Barcelona oder Dortmund“, kündigte Transferexperte Gianluca Di Marzio bei ‚FotbollDirekt‘ an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Würde heißen: Eintracht Frankfurt, das bereits 8,5 Millionen Euro Ablöse für den 17-jährigen Mittelfeldspieler an Djurgardens IF geboten haben soll, wäre aus dem Rennen. Obwohl man laut ‚Sky‘ einen klaren Plan und eine sofortige Integration ins Profiteam in Aussicht gestellt hat.

Lese-Tipp

Eintracht „fast einig“ mit PSG-Stürmer Ekitiké

Doch so klar wie Di Marzio sehen andere Medien die Sache rund um Bergvall nicht. ‚Fussball.news‘ berichtet zum Beispiel, dass auch Manchester United stark interessiert ist. Bergvall sei Fan der Red Devils und bereits mit 14 Jahren in Manchester zum Probetraining gewesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine weitere Spur führt sogar zum FC Bayern. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben auch die Münchner den Blondschopf in den vergangenen Monaten regelmäßig beobachtet. Unklar ist noch, ob die Münchner sich noch in das Rennen um Bergvall einmischen werden.