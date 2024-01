Supertalent Bergvall: „Barcelona oder Dortmund“

Lucas Bergvall gilt aktuell als das größte Talent Schwedens und als einer der verheißungsvollsten Nachwuchsspieler in Europa. Ein solches Juwel kann unter einigen der größten Klubs des Kontinents entscheiden. Nach Angaben von Gianluca Di Marzio hat der 17-jährige Mittelfeldspieler von Djurgardens IF seine Auswahl schon kräftig eingegrenzt.

„Entweder wird es Barcelona oder Dortmund“, lässt sich der für gewöhnlich gut informierte Transfermarkt-Experte vom schwedischen Fachmedium ‚FotbollDirekt‘ zitieren. Das würde bedeuten, dass Nebenbuhler Eintracht Frankfurt aus dem Rennen ist. Die Hessen hatten bereits ein Angebot in Höhe von 8,5 Millionen Euro eingereicht – offenbar erfolglos.

Barça oder BVB also, wobei die Blaugrana leicht im Vorteil zu sein scheinen. Bergvall, so war in den vergangenen Tagen zu vernehmen, favorisiert einen Transfer nach Katalonien. Starke Argumenten hat aber auch die Borussia auf ihrer Seite. Erinnert sei an einen gewissen Jude Bellingham: Ebenfalls Mittelfeldspieler, ebenfalls 17 Jahre alt bei seinem Wechsel nach Dortmund – und heute Weltstar in Diensten von Real Madrid.