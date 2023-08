Nottingham-Angebot für Turner

Nottingham Forest zeigt Interesse an einem Transfer von Matt Turner. Laut Fabrizio Romano wurde ein Angebot für einen dauerhaften Transfer des 29-jährigen Torhüter vom FC Arsenal eingereicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Amerikaner ist der zweite Torwart der Gunners und hatte in der vergangenen Saison lediglich fünf Einsätze in der Europa League und zwei Einsätze im FA Cup. 2022 wechselte Turner von New England aus der MLS nach London.