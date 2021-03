Nürnberg: Drei Spieler auf der Kippe

Beim 1. FC Nürnberg will man genau abwägen, ob die drei Defensivspieler Hanno Behrens (30), Lukas Mühl (24) und Georg Margreitter (32) eine Zukunft am Valznerweiher haben. „Einen Kader mit 30 Spielern wird es beim 1. FC Nürnberg nicht mehr geben. Wir haben fünf Spieler mit auslaufenden Verträgen bereits abgegeben. Mit den Verträgen von Mühl, Margreitter und Behrens, die ebenfalls auslaufen, werden wir uns jetzt intensiv auseinandersetzen“, kündigt Sportdirektor Dieter Hecking in der ‚Bild‘ an.

Es seien „offene Gespräche, die wir jetzt führen werden“, so Hecking weiter. Ausschlaggebend sei letztendlich „die Leistung. Georg beispielsweise hat zuletzt zweimal auch für mich ordentlich gespielt. Am Ende muss es für beide Seiten zufriedenstellend sein.“