Liverpool verleiht Morton

Der FC Liverpool verleiht Tyler Morton zu den Blackburn Rovers. Beim Zweitligist soll das englische Toptalent regelmäßig Spielpraxis sammeln. In der vergangenen Saison debütierte der 19-Jährige für die Profis der Reds und kam auch in der Champions League zum Einsatz.

Tyler Morton has joined Blackburn Rovers on a season-long loan deal.



Good luck for the campaign ahead, Tyler 👊