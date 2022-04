Mbappé über seine Zukunft: „Es gibt neue Elemente“

Am gestrigen Abend zauberte Kylian Mbappé einen seiner besten Auftritte der jüngeren Vergangenheit aufs Parkett. Zum 5:1 gegen den FC Lorient steuerte der Franzose zwei Treffer und drei Vorlagen bei. Die Wiedergutmachung nach dem bitteren 0:3 gegen die AS Monaco in der Vorwoche glückte also. Dennoch geriet Mbappé im Anschluss an die Partie in Erklärungsnot.

Auf Nachfrage von ‚Amazon Prime‘ über seine weitere Zukunft holte der 23-Jährige aus: „Ich habe mich für nächstes Jahr noch nicht entschieden.“ Der Grund sei, dass „es neue Elemente gibt“. Was genau er damit meint, ließ Mbappé offen. Doch ganz offensichtlich ist der bislang kolportierte Wechsel zu Real Madrid noch nicht in trockenen Tüchern.

Keine Rechenschaft schuldig

Ablösefrei kommt der pfeilschnelle Rechtsfuß im Sommer auf den Markt. Ohne explizites Einverständnis von Paris St. Germain hätte Mbappé längst bei den Königlichen unterschreiben können, hat dies aber nicht getan. „Ich möchte nicht falsch liegen. Ich kann verstehen, dass es für die Fans etwas spät ist. Aber wenn ich mich entschieden hätte, hätte ich es gesagt. Ich muss niemandem antworten“, rechtfertigt sich der Weltstar.

Seit Monaten durchläuft PSG eine emotional schwierige Phase. In der Kabine und auch im Klub herrscht große Missstimmung. Die Fans pfiffen das Star-Ensemble in mehreren Partien gnadenlos aus. Womöglich veranlasst ja gerade diese Krise Mbappé dazu, den Real-Wechsel doch noch einmal um eine oder mehrere Saisons zu verschieben.