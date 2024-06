Köln: Leistungsträger will weg

Nach zahlreichen Treuebekenntnissen ereilt den 1. FC Köln nun der erste Wechselwunsch. Dejan Ljubicic soll ebendiesen bei der Klubführung hinterlegt haben, berichtet ‚Bild‘. Schon wie vor einem Jahr als sein Transfer zum VfL Wolfsburg platzte, ist der 26-Jährige auf Klubsuche, heißt es. Bis 2025 ist Ljubicic noch an den FC gebunden, dementsprechend bietet sich in diesem Sommer die letzte Möglichkeit auf eine adäquate Ablöse.

Der Rechtsfuß gehörte in der abgelaufenen Saison zwar stets zum Stammpersonal, lief seiner Form aber ebenso hinterher wie die meisten seiner Kollegen. Dass der neunmalige Nationalspieler von Österreich nicht im Kader zur Europameisterschaft steht, ist eine bittere Folge davon. In der nächsten Spielzeit will der Mittelfeldspieler offenbar an anderer Stelle versuchen, wieder an alte Leistungen anzuknüpfen.