Überraschende Wende bei Verratti

Marco Verratti wird offenbar nun doch nicht zu Al Ahli wechseln. Laut der ‚L’Équipe‘ waren sich beide Parteien bereits über einen Transfer einig, jedoch hat das Umfeld des 30-jährigen Mittelfeldspielers immer wieder neue Forderungen gestellt, sodass sich der Klub aus der Wüste nun von einem Transfer distanziert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Interesse an dem italienischen Mittelfeldstrategen reißt aber nicht ab. Dem Bericht der französischen Fachzeitung zufolge streckt nun Galatasaray die Fühler aus. Beim türkischen Erstligisten wisse man jedoch um die Schwierigkeiten eines solchen Deals. Laut Fabrizio Romano ist zudem ein weiterer Verein aus der Saudi Pro League an Verratti dran: Al Arabi SC wolle in Kürze ein erstes offizielles Angebot abgeben.