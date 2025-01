Hütter verlängert in Monaco

Adi Hütter hat seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag bei der AS Monaco um zwei weitere Jahre verlängert. Die Monegassen binden den Österreicher bis Sommer 2027. Damit führt der ehemalige Gladbach- und Frankfurt-Coach seine erfolgreiche Zeit in Frankreich über den Sommer hinaus fort.

Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2023 weist Hütter in 60 Pflichtspielen als Monaco-Coach einen beeindruckenden Punkteschnitt von 1,93 auf. Zudem führte er den Klub nach einer langen Durststrecke zur Vize-Meisterschaft und dem damit verbundenen Einzug in die Champions League, in der man in dieser Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit die Playoffs erreichen wird.