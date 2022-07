Trabzonspor mit Angebot für Boyata

Trabzonspor ist im Werben um Dedryck Boyata offenbar konkret geworden. Nach Informationen von ‚Sabah Spor‘ hinterlegte der amtierende türkische Meister bei Hertha BSC ein Angebot über 2,5 Millionen Euro plus einer Million Euro als mögliche Bonuszahlungen.

Ob der Hauptstadtklub von der Offerte angetan ist und darüber nachdenkt, den Kapitän von Bord gehen zu lassen, wird nicht übermittelt. Der 31-Jährige steht noch bis 2024 in Berlin unter Vertrag. Sollte der belgische Nationalspieler zu Trabzonspor wechseln, wäre die Hertha wohl gezwungen, einen adäquaten Ersatz zu verpflichten.

Mit dem Klub aus der türkischen Hafenstadt wäre Boyata in der kommenden Spielzeit in der Champions League vertreten. Vor einigen Monaten wurde auch Kaan Ayhan von US Sassuolo in Trabzon als mögliche Verstärkung in der Innenverteidigung gehandelt, die Fährte zum 27-Jährigen kühlte zuletzt jedoch ab.