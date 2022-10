Reals bester Spieler: Valverde macht den Ball kaputt

Für das Karriereende einer Trainerlegende wollte Federico Valverde offenbar nicht verantwortlich sein. „Ich habe ihm gesagt, dass ich als Trainer zurücktreten werde, wenn er es nicht schafft, in dieser Saison zehn Tore zu schießen“, erklärte Carlo Ancelotti im September mit einem Augenzwinkern. Schließlich habe der Uruguayer „Stein in seinem Fuß. Ich fand es komisch, dass er in der vergangenen Saison damit nur ein Tor geschossen hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Worte, die sich Valverde offenbar zu Herzen genommen hat. Seit dem jüngsten 3:1-Sieg von Real Madrid gegen den FC Sevilla ist der 24-Jährige der teaminterne Toptorschütze der Königlichen – vor Ballon d’Or-Gewinner Karim Benzema oder Vinícius Junior. Wettbewerbsübergreifend traf er bereits siebenmal in 16 Partien. Kurios dabei: In seinen vorherigen 148 Einsätzen für die Königlichen traf er nur sechsmal.

Überragende Werte

Valverde hat offensichtlich gelernt, wie er seinen Steinfuß richtig einzusetzen hat. Seine Statistik ist überragend: Laut ‚Squawka.com‘ hat der Uruguayer in dieser La Liga-Saison 18 Mal abgeschlossen, 72 Prozent seiner Schüsse gingen dabei aufs Tor und das bei einer Durchschnittsentfernung von 23,5 Metern (fbref.com). Vier seiner sieben Tore fielen von außerhalb des Strafraums.

Kein Wunder also, dass mit der ‚Marca‘ die größte Sportzeitung Spaniens Valverde am heutigen Montag ihre Titelseite widmete. „Er macht ihn kaputt“, prangt es auf dem Cover des Blatts – mit „ihn“ ist der Ball gemeint.

„Bester Spieler von Real Madrid“

Doch der Uruguayer in seiner aktuellen Form ist mehr als nur ein Distanzschütze. „Fede Valverde ist der bislang beste Spieler von Real Madrid in der laufenden Saison“, schreibt die ‚Marca‘ weiter. Und das muss etwas heißen in einem Team, das nach wie vor in allen Wettbewerben ungeschlagen ist und nur zwei Spiele nicht gewinnen konnte.

Dass die Königlichen auch ohne ihren neuen Star bestehen können, müssen sie übrigens am morgigen Dienstag beweisen. Nachdem er gegen Sevilla einen Schlag auf das Bein abbekommen hat, wird Valverde die Reise zur Champions League-Partie bei RB Leipzig (21 Uhr) nicht mit antreten. Es wird das erste Spiel in der laufenden Saison sein, in dem der Uruguayer nicht auf dem Feld steht.

Dem Ziel von zehn Saisontoren kann Valverde gegen RB also nicht näherkommen. Um seinen Job bangt Ancelotti aber trotzdem nicht mehr, wie er nach dem Sevilla-Spiel verriet: „Ich bin mit der Zehn-Tore-Wette ein gewisses Risiko eingegangen, aber Valverde ist ein sehr verantwortungsvoller Mensch und hat dafür gesorgt, dass das zu keinem Problem wird.“