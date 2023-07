FC Bayern: Noch neun Abgänge?

Yann Sommer (34)

Mit dem Schweizer gibt es die Vereinbarung, dass er für die an Borussia Mönchengladbach gezahlten neun Millionen Euro wieder gehen darf. Nach der Rückkehr von Kapitän Manuel Neuer (37) riecht es nach Trennung. Inter Mailand, Stuttgart, Villarreal und Valencia haben Sommer auf der Liste.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alexander Nübel (26)

Nach seiner Leihrückkehr aus Monaco will sich Nübel nicht wieder hinter Neuer einreihen. Berater Stefan Backs stellt klar: „Kriterium Nummer eins ist, dass er spielen muss, Kriterium Nummer zwei ein möglichst hohes Spielniveau. Das heißt am besten Champions League oder Premier League.“

Lese-Tipp

Bayern verlängert Rhein-Leihe

Lucas Hernández (27)

Der französische Abwehrmann hat bei Paris St. Germain unterschrieben. 45 Millionen Euro als Sockelablöse und bis zu fünf Millionen Boni zahlt PSG an den FC Bayern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Benjamin Pavard (27)

Der Vize-Weltmeister lehnt eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags ab. Entsprechend will Bayern in diesem Sommer verkaufen. Der FC Liverpool, Real Madrid und Manchester United sollen zuletzt angefragt haben, auch Barça, Inter und der AC Mailand wurden schon gehandelt. Bayern hofft auf 30 bis 40 Millionen Euro.

Noussair Mazraoui (25)

Der marokkanische Rechtsverteidiger beklagte sich mehrfach öffentlich über seine Einsatzzeiten, seine Beraterin soll ihn bei Juventus Turin angeboten haben – dort reagiert man zurückhaltend. Ob sich eine andere Option auftut, bleibt abzuwarten. In München verspürt man keinen Verkaufsdruck.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bouna Sarr (31)

Seit seiner Ankunft vor knapp drei Jahren spielte der Rechtsverteidiger nie eine wichtige Rolle, in der abgelaufenen Saison stehen zwei Einsatzminuten zu Buche. Ein Thema ist Sarr nach FT-Infos in Frankreich, eine heiße Spur gibt es zum Leidwesen der Bayern aktuell noch nicht.

Marcel Sabitzer (29)

Manchester United hat den Mittelfeldmann nach halbjähriger Leihe wieder ziehen lassen. Auch in München planen sie eher ohne Sabitzer. Interesse am Österreicher sollen Besiktas und die AS Rom signalisieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ryan Gravenberch (21)

Der niederländische U21-Nationalspieler liebäugelte schon öffentlich mit einem Abschied. Nach nur einem Jahr wollen die Bayern den 18-Millionen-Zugang aber eigentlich nicht wieder gehen lassen. Liverpool und der AC Mailand sind dran.

Sadio Mané (31)

Die sportlichen Erwartungen erfüllte Mané nur selten, leistete sich zudem auch abseits des Platzes Fehltritte. Bei einem ansprechenden Angebot würde man den Senegalesen ziehen lassen. In Saudi-Arabien kursieren Gerüchte, Ronaldo-Klub Al Nassr führe Gespräche mit Mané.