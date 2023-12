Alternative zu Patris: Holt Schalke einen Bundesliga-Verteidiger?

Schalke 04 würde Louis Patris gerne nach Gelsenkirchen lotsen, der belgische Rechtsverteidiger würde dem Ruf gerne folgen. In Sachen finanzieller Entschädigung schaltet RSC Anderlecht aber auf stur und würde ohnehin gerne auch in der Rückrunde auf den 22-Jährigen setzen. Eine mögliche Alternative hat der Zweitligist in Wolfsburg gefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Knappen Kilian Fischer im Visier. Der Rechtsverteidiger hatte 2022 dem 1.FC Nürnberg den Rücken gekehrt und sich dem VfL Wolfsburg angeschlossen. Aufgrund einer Knieverletzung hat der 23-Jährige die halbe Hinrunde verpasst und gehörte erst Anfang November wieder dem Spieltageskader an. Für einen Pflichtspieleinsatz reichte es aber nicht.

Lese-Tipp

Winterwechsel: Lacroix hat Verehrer – Wolfsburg verkaufsbereit

In der Autostadt steht der frühere U21-Nationalspieler noch bis 2027 unter Vertrag. Folglich ist für die Knappen wohl nur eine Leihe realisierbar. Für den Abwehrspieler könnte dies eine lohnende Möglichkeit sein, nach der Verletzung Spielzeit zu sammeln. Wie die ‚Bild‘ weiter berichtet, soll S04 neben Fischer und Patris zudem noch einen namentlich nicht genannten Spieler aus der Slowakei im Blick haben.