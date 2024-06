Hummels: Neues Angebot aus Italien

Mats Hummels könnte es in der kommenden Saison nach Italien ziehen. Nach FT-Informationen hat der Serie A-Aufsteiger Como Calcio dem 35-Jährigen ein Angebot unterbreitet. Dieses sieht einen Vertrag mit einem Gehalt von drei Millionen Euro pro Jahr mit weiteren Bonuszahlungen vor. Hummels prüft aktuell diesen Vorschlag.

Hummels wird Borussia Dortmund in diesem Sommer nach insgesamt fast 13 Jahren im Klub verlassen. Der Vertrag des Innenverteidigers bei den Schwarz-Gelben wird trotz sehr guter Leistungen in der abgelaufenen Saison nicht verlängert. Dem Vernehmen nach hat es Verstimmungen zwischen dem Ex-Nationalspieler und den sportlich Verantwortlichen beim BVB gegeben.

In den vergangenen Wochen wurde Hummels bereits mit einem Wechsel zum RCD Mallorca und dem FC Sevilla in Verbindung gebracht. Auch weitere Offerten aus der Serie A sollen dem erfahrenen Defensivspieler vorliegen – darunter die von Juventus Turin, dem AC Mailand und der AS Rom. Dem Vernehmen nach möchte sich Hummels die nötige Zeit für seine Entscheidung nehmen und intensiv über alle Möglichkeiten beratschlagen.