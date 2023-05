Pato zurück bei São Paulo

Alexandre Pato hat einen neuen Klub gefunden. Der inzwischen 33-jährige Brasilianer unterschreibt einen kurzfristigen Vertrag beim FC São Paulo und bindet sich bis Jahresende an den Erstligisten. Das bedeutet, der Mittelstürmer wird zum dritten Mal in seiner Karriere regelmäßig im Estádio do Morumbi auflaufen.

Derzeit erholt sich Pato noch von einem Kreuzbandriss. Seine Weiterbeschäftigung über das Jahresende hinaus wird voraussichtlich mit dem Erfolg seiner Reha und der Wiederaufnahme des Trainings zusammenhängen. Zuletzt lief der 27-fache Nationalspieler bei Orlando City in der Major League Soccer auf, bevor sein Vertrag dort auslief.

