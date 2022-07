Trotz Bayerns Dementis: Ronaldo-Gerüchte reißen nicht ab

Cristiano Ronaldo ist zurück in Manchester. Nach seinem Sonderurlaub möchte der neue Trainer Erik ten Hag den Superstar nun von einem Verbleib bei United überzeugen. Doch die Aussicht auf Spiele in der Europa League schreckt CR7 ab.

Dass der Portugiese wechseln will, ist seit Wochen ein offenes Geheimnis. Und auch gab es seither immer wieder Gerüchte um ein Engagement beim FC Bayern. Die Verantwortlichen des Deutschen Meisters dementierten aber hartnäckig. „So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen“, sagte etwa Vorstandsboss Oliver Kahn.

Ronaldo will zu den Bayern

Und dennoch reißen die Gerüchte nicht ab. Nach mehreren anderen renommierten Quellen berichtet am heutigen Dienstag auch Transfermarkt.de-Journalist Manuel Veth, dass Ronaldo unbedingt nach München will. Ihn reize die Aussicht auf einen Meistertitel in einem weiteren Land.

Auch der portugiesische Transferexperte Pedro Sepúlveda geht in diese Richtung und schreibt: „Ronaldo will den FC Bayern.“ Beide verweisen aber auch auf die öffentlichen Absagen aus der bayrischen Landeshauptstadt. Dennoch bleibt Berater Jorge Mendes am Ball.

