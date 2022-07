FC Bayern: Ronaldo-Berater probiert es erneut

Ein Paket über zwei Jahre und insgesamt 300 Millionen Euro hat ein Verein aus Saudi-Arabien geschnürt, um Cristiano Ronaldo zu verpflichten. Zu wenig für den Portugiesen, der auch mit 37 Jahren noch hohe sportliche Ziele vor Augen hat.

Transfer-Insider Fabrizio Romano zufolge hat Ronaldo die Saudi-Offerte in den Wind geschlagen, ebenso wie ein Angebot aus der US-amerikanischen Major League Soccer. CR7 will noch einmal in der Champions League angreifen.

Mendes bleibt dran

Und weil das mit Manchester United in der kommenden Saison nicht möglich ist, wird ein neuer Verein gesucht. Berater Jorge Mendes bietet seinen Klienten eifrig an, kassiert bislang aber nur Absagen. Paris St. Germain, der FC Chelsea und Bayern München haben abgewunken.

Aber Mendes bleibt hartnäckig: Laut Fabrizio Romano will der Star-Agent erneut an die Bayern herantreten in der Hoffnung, dass die Münchner einen Nachfolger für den wechselwilligen Robert Lewandowski (33) benötigen werden und ihre Meinung noch einmal überdenken.