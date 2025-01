BVB-Transfers: Neue Spur in die Premier League

Nachdem Borussia Dortmund in Niko Kovac einen neuen Chefcoach präsentiert hat, nehmen jetzt auch die Transferplanugen wieder an Fahrt auf. Die Offensivabteilung könnte Rayan Cherki (21/Olympique Lyon) verstärken, für die Defensive hat man offenbar erneut einen Kandidaten aus der Premier League ins Visier genommen.

Die in der Regel gut informierte ‚L’Équipe‘ zählt den BVB neben Olympique Marseille und Juventus Turin zu den Interessenten für Abwehrspieler Lloyd Kelly (26). Erst vor einigen Monaten war der Engländer ablösefrei vom AFC Bournemouth zu Newcastle United gewechselt, blieb dort aber zuletzt nahezu vollständig außen vor.

Entsprechend bringt die französische Tageszeitung einen Leihdeal ins Spiel. Vertraglich ist der frühere englische U-Nationalspieler langfristig bis 2029 an den Premier League-Klub gebunden.

Interessantes Profil

Kelly ist an der Strobelallee kein gänzlich Unbekannter. Schon im vergangenen Jahr wurde der Linksfuß lose mit den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht, konkretisiert hat sich die Spur damals aber nicht. Angesichts der dringend benötigten Verstärkung für die Abwehr – Kelly kann defensiv flexibel sowohl im Zentrum als auch auf links agieren – will der BVB aber diesen Winter offenbar ernst machen.