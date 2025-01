BVB verkündet Kovac-Verpflichtung

Niko Kovac wird neuer Trainer von Borussia Dortmund. Was Geschäftsführer Lars Ricken schon am Mittwochabend im TV bestätigte, verkündet der Verein nun auch offiziell per Pressemitteilung.

Kovac werde den strauchelnden Tabellenelften der Bundesliga am Sonntag übernehmen. Die Partie gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr) betreut noch ein letztes Mal Interimstrainer Mike Tullberg.

Kovac unterschreibt beim BVB bis 2026. Eine wichtige Voraussetzung für den ehemaligen Bayern-Coach, der nicht bloß als Feuerwehrmann einspringen wollte.

Der 53-Jährige lässt sich zitieren: „Die Gespräche mit Lars Ricken waren sehr konstruktiv, mit der für die Situation angemessenen notwendigen Tiefe, Klarheit und Vertrautheit. Alle Verantwortlichen des BVB haben uns in den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl gegeben, sodass ich überzeugt davon bin, dass wir in Zukunft gemeinsam viel erreichen können. In erster Linie geht es für uns alle jetzt darum, den absoluten Willen, ein großes Herz und die Bereitschaft für harte Arbeit mitzubringen, um Borussia Dortmund in der Bundesliga, der Champions League und im Sommer bei der Klub-WM bestmöglich zu vertreten. Wir gehen diese Herausforderung entschlossen und fokussiert an.“