Medien: Lille will Friedrich von Union

Union Berlin könnte ein wichtiges Puzzlestück aus der erfolgreichen vergangenen Saison verlieren. Wie ‚Sport1‘ meldet, will der OSC Lille seinen Kader mit Marvin Friedrich (25) verstärken. Für den Innenverteidiger, der maßgeblich an Unions Qualifikation für den europäischen Wettbewerb beteiligt war, verlangen die Eisernen laut dem Bericht sieben Millionen Euro Ablöse.

Ein Betrag, den der amtierende französische Meister aufgrund der Teilnahme an der Champions League in der anstehenden Spielzeit auf den Tisch legen könnte. Die Köpenicker wollen den Defensivstabilisator zwar gerne behalten, würden ihm bei einem adäquaten Angebot aber keine Steine in den Weg legen, heißt es weiter.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde Friedrich auch bundesligaintern mit Interessenten in Verbindung gebracht. So sollen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen den 1,92 Meter großen Hünen auf dem Zettel haben. Die Königsklasse könnten beide Klubs Friedrich aber nicht bieten – anders als der OSC Lille.