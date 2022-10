Mainz: Kehrtwende bei Fernandes

Edimilson Fernandes könnte über die Saison hinaus bei Mainz 05 bleiben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, würden die Mainzer Verantwortlichen den 2023 auslaufenden Vertrag gerne verlängern. Sportdirektor Martin Schmidt äußert sich optimistisch: „Edis Berater ist ein Schweizer (Franco Moretti, Anm. d. Red.), wir sind befreundet – da geht man ganz offen und ehrlich miteinander um. Edi ist ein super interessanter Spieler. Noch haben wir nicht mit ihm darüber gesprochen, werden das aber tun. Wir müssen zunächst wissen, was er will – ob er sich vorstellen kann, noch länger in Mainz zu bleiben.“

Für eine Ablöse von 7,5 Millionen Euro wechselte Fernandes 2019 von West Ham United in die Bundesliga. Der Schweizer ist der drittteuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Im Sommer galt er lange Zeit als Verkaufskandidat, sollte den Verein im Notfall sogar ablösefrei verlassen. Unter Trainer Bo Svensson kam der 26-Jährige in der aktuellen Saison aber regelmäßig zu Spielzeit.