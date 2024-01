HSV plant Ambrosius-Verhandlungen

Stephan Ambrosius könnte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Hamburger SV verlängern. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge kann man sich beim Zweitligisten eine Zukunft mit dem Innenverteidiger vorstellen, das habe vor einigen Monaten noch anders ausgesehen. Konkrete Verhandlungen sollen im Frühjahr stattfinden.

Ambrosius, in der vergangenen Saison an den Karlsruher SC verliehen, hat sich beim HSV in den zurückliegenden Wochen einen Stammplatz erarbeitet. Im September debütierte der 25-Jährige zudem für die Nationalmannschaft von Ghana.