Arsenal an Broja dran?

Armando Broja weckt ob seiner starken Saison beim FC Southampton Begehrlichkeiten in der Premier League. Wie ‚Football London‘ berichtet, beschäftigen sich die Gunners mit dem albanischen Angreifer, der aktuell vom FC Chelsea an die Saints verliehen ist.

Wie Trainer Ralph Hassenhüttl zuletzt verriet, würde Southampton den 20-Jährigen gerne festverpflichten. Am längeren Hebel sitzt Chelsea, an das Broja noch bis 2026 gebunden ist. In der laufenden Spielzeit gelangen dem schnellen Angreifer sechs Treffer und ein Assist in 20 Ligaspielen.