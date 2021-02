Brazzo bestätigt: Upamecano wechselt zu den Bayern

Der FC Bayern verstärkt seine Abwehrreihe im Sommer mit Dayot Upamecano vom Ligakonkurrenten RB Leipzig. Wie die beiden großen französischen Sportmedien ‚L’Équipe‘ und ‚RMC‘ übereinstimmend berichten, hat sich der 22-jährige Innenverteidiger für die Münchner entschieden. Mittlerweile wurde der Transfer bestätigt (siehe Update).

Leipzig steht derweil machtlos da – für festgeschriebene 42,5 Millionen Euro Ablöse darf der französische Nationalspieler wechseln.

Bis zuletzt warben auch der FC Chelsea und der FC Liverpool um die Gunst des bulligen Abwehrmanns. FT hatte schon Ende Januar berichtet, dass Upamecano unbedingt nach München wechseln will. Nun wird dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt.

UPDATE (20:50 Uhr): Mittlerweile hat Hasan Salihamdizic den Transfer bestätigt. „Das kann ich, und darüber freuen wir uns beim FC Bayern sehr“, so der Bayern-Sportvorstand gegenüber der ‚Bild‘, „wir wussten, dass wir sehr starke Konkurrenz hatten. Upamecano ist ein junger Spieler, 22, dessen Qualitäten bereits außergewöhnlich entwickelt sind. Ich war immer überzeugt, dass wir ein gutes Konzept vorgelegt haben. Wir haben ihm unsere Vision seiner Laufbahn beim FC Bayern präsentiert. Während der vergangenen Woche in Doha habe ich noch einmal mit allen Beteiligten gesprochen. Am Ende eines langen Prozesses waren Spieler, Familie und Management überzeugt, dass der FC Bayern der richtige Partner ist.“

Upamecano erhält einen Vertrag bis 2026.