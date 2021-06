Jung verlässt den HSV

Gideon Jung verlässt den Hamburger SV zur kommenden Spielzeit. Wie die Rothosen offiziell verkünden, wird das noch ein Jahr gültige Arbeitspapier des Innenverteidigers vorzeitig aufgelöst und die siebenjährige Zusammenarbeit damit beendet.

HSV-Sportdirektor Michael Mutzel erklärt: „Gideon ist ein Profi, der in seinen Jahren beim HSV nicht immer leichte Zeiten erlebt hat. Er hat sich dabei stets professionell verhalten und auch in schwierigen Zeiten in den Dienst der Mannschaft gestellt. Dennoch ist nach einer gemeinsamen Analyse die Entscheidung gereift, dass für seinen weiteren Weg eine Veränderung am besten ist.“

Insgesamt 143 Pflichtspiele bestritt Jung mit der Raute auf der Brust, 78 davon in der Bundesliga, 55 in der zweiten Liga sowie deren zehn im Pokal. Seine Einsatzzeiten schwankten stets stark. Nun ziehen beide Seiten einen Schlussstrich unter das wechselhafte Arbeitsverhältnis. Wohin es den 26-Jährigen zieht, ist noch unklar.