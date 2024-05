Hertha-Treffen mit Leitl

Die Trainersuche bei Hertha BSC bekommt eine neue Wendung. ‚Bild‘ und ‚B.Z.‘ berichten, dass es in der vergangenen Woche zu einem Treffen mit Stefan Leitl in München gekommen ist. Somit scheint auch der Trainer von Hannover 96 (Vertrag bis 2025) noch bei der Alten Dame in der Verlosung zu sein.

Nun bleibt abzuwarten, ob es bei der Hertha auf Leitl oder Cristian Fiél, der sich zuletzt als Favorit auf die Nachfolge von Pál Dárdai herauskristallisiert hat, hinausläuft. Erstgenannter ist aber auch beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln ein heiß gehandelter Name. Das Trainerkarussell der zweiten Liga verspricht große Spannung.