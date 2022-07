Kiel: Verhandlungen über Reese-Transfer

Fabian Reese (24) von Holstein Kiel könnte schon bald in der Serie A auflaufen. Nach Informationen des italienischen Journalisten Alfredo Pedullà befindet sich der US Cremonese in konkreten Verhandlungen mit den Störchen. Neben dem italienischen Erstliga-Aufsteiger bekunden auch der US Salernitana und die beiden Serie A-Absteiger FC Genua und Cagliari Calcio Interesse an dem Angreifer.

Den Gesprächen mit Cremonese war ein offizielles Angebot eines unbekannten italienischen Klubs vorausgegangen. Kiels Sportchef Uwe Köhler lehnte die Offerte für Reese allerdings ab. Der ehemalige Schalke-Profi lief in der zurückliegenden Saison in 34 Pflichtspielen für den Klub an der Ostsee auf und verbuchte neun Scorerpunkte (zwei Tore und sieben Vorlagen).