Durchbruch in Verhandlungen: Barça vor Araújo-Verlängerung

Der FC Barcelona steht vor der Verlängerung mit Ronald Araújo. Das ist das Resultat eines rund dreistündigen Treffens am heutigen Dienstag zwischen Barça-Geschäftsführer Mateu Alemany und Edmundo Kabchi, dem Berater des Innenverteidigers.

Als das Duo den Verhandlungsort – ein Restaurant in Barcelona – verließ, wurden sie von einer Journalisten-Schar empfangen und gaben vor laufender Kamera Einblick in die Gespräche. „Es war ein gutes Treffen, beide Seiten haben ein gutes Gefühl“, erklärte Alemany (zitiert via Fabrizio Romano).

Araújos Berater verkündete: „Die Übereinkunft ist nun sehr nahe. Wir haben ein gutes Gefühl, es fehlen nur noch Details. Es könnte sich nur noch um Tage handeln. Der Spieler will bei Barça bleiben und wir arbeiten daran.“

Vertragslänge noch offen

Laut Romano ist zwischen Alemany und Kabchi noch ein weiteres Treffen anberaumt. In diesem soll es um die Länge des Vertrags gehen. Das wahrscheinlichste Szenario sei, dass Araújo bis 2026 verlängert.

Das aktuelle Arbeitspapier des 23-jährigen Uruguayers läuft noch bis 2023. In der aktuellen Saison ist der Innenverteidiger bei Barça gesetzt. In 34 Pflichtspielen kam der neunfache Nationalspieler bereits zum Einsatz.